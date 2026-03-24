Blocarea Strâmtorii Ormuz amenință industria de apărare a SUA, arată o analiză
Blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a Statelor Unite. Cel puțin așa arată o analiză realizată de Institutul pentru Războiul Modern de la West Point. Totul se întâmplă într-un moment în care industria de apărare ar trebui, cel puțin teoretic, să fie turată la maxim pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
Unul dintre cele mai afectate materiale este sulful, un element cheie în procesarea unor minerale critice.
Acesta este indispensabil pentru o gamă largă de tehnologii militare: de la microprocesoare și motoare de avion până la baterii pentru drone.
Aproximativ jumătate din transporturile maritime globale de sulf trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar problemele sunt extrem de grave, atrag atenția analiștii. În consecință, prețurile au crescut cu aproape 25% de la începutul conflictului și cu 165% comparativ cu anul trecut.
Citește și:
- 08:03 - Atacuri masive în Ucraina: alerte aeriene pe aproape întreg teritoriul țării
- 08:01 - Israelul intensifică loviturile asupra Iranului și Libanului, Iranul arată „orașele de rachete”
- 07:57 - George Simion contestă planul de închidere a centralelor pe cărbune: "Românii trebuie să iasă în stradă"
- 07:50 - Guvernul urmează să adopte marţi OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News