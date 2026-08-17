Advertising
Politica· 1 min citire
Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă
Augusti Zegrean, fost președinte CCR (Inquam Photos)
Publicat17 aug. 2026, 07:32
SursăRealitate Plus
Întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan stârnește controverse chiar înaintea deciziei privind Legea integrității. Reprezentanții CCR susțin că cei doi nu au discutat despre dosarul aflat pe rolul Curții. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, spune că întâlnirea a fost „absolut inutilă”.
Citește și
- 10:16Gabriel Oprea: "România trebuie să treacă de la reacție la prevenție". Reacție în urma numeroaselor incidente cu drone
- 09:52 Marius Tucă: AUR are în sondaje peste 40%. Le este teamă de alegeri
- 08:42Bilanț dur după peste 100 de zile de interimat Bolojan: România ar fi pierdut 6,5 miliarde de euro
- 08:01Noi sesiuni extraordinare ar putea fi convocate săptămâna aceasta la Parlament
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News