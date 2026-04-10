Alertă cu bombă la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău. Evacuare de urgență și zboruri afectate

Momente de tensiune la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce autoritățile au fost alertate că aerogara ar fi vizată de o amenințare cu bombă. Incidentul a declanșat imediat o amplă mobilizare a serviciilor de securitate și evacuarea tuturor persoanelor din incintă.

Evacuare de urgență în aeroport.

În a doua parte a zilei de vineri, instituțiile competente din Republica Moldova au fost anunțate că Aeroportul Internațional Chișinău ar fi minat. În scurt timp, la fața locului au intervenit echipele specializate, iar întreaga aerogară a fost evacuată preventiv, scrie TV8 .

Angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) au fost primii care au acționat, scoțând pasagerii și personalul din clădire până la sosirea echipelor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Zboruri posibile afectate și recomandări pentru pasageri

În urma incidentului, procedurile de înregistrare au fost suspendate temporar, iar autoritățile au avertizat că pot apărea modificări ale orarului de zbor.

„Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, au transmis angajații IGPF.

Intervenția serviciilor specializate

După evacuare, zona a fost preluată de echipele MAI, care au început verificările pentru a stabili dacă amenințarea este reală sau falsă. Procedurile standard de securitate au fost aplicate în întreg perimetrul aeroportului.

Un episod similar în urmă cu câteva zile

Nu este prima dată când aeroportul din Chișinău se confruntă cu o astfel de situație. Ultimul incident de acest tip a fost înregistrat pe 4 aprilie, când o alertă similară a dus, de asemenea, la evacuarea pasagerilor și suspendarea temporară a activității. În urma verificărilor de atunci, nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv, iar alerta s-a dovedit falsă.

Alertă cu bombă pe Aeroportul Chișinău: pasagerii au fost evacuați de urgență. Zborurile, afectate