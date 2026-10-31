Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat

Florin Manole a afirmat sâmbătă seara că nu a fost luată nicio decizie privind majorarea alocațiilor copiilor și a susținut că ajutoarele ar trebui direcționate către familiile aflate în dificultate.
Întrebat la Antena 3 CNN dacă alocațiile vor fi majorate sau vor rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv, ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul și cu ministrul Finanțelor.
Oficialul consideră că o creștere generală de 20 sau 30 de lei nu ar avea același impact pentru toate familiile. El susține că statul ar trebui să identifice mecanisme prin care să sprijine mai consistent copiii cu nevoi speciale și familiile vulnerabile.
Ministrul a oferit exemplul copiilor cu dizabilități, pentru care beneficiul specific a crescut cu 110 lei la începutul anului, în locul unei majorări generale de 20 de lei a alocației.
Deși a subliniat că alocația și beneficiul acordat copiilor cu dizabilități sunt drepturi diferite, Florin Manole a argumentat că ajutoarele direcționate pot avea un impact mai mare asupra familiilor care se confruntă cu dificultăți sociale.
În final, ministrul a precizat că nu dorește să se pronunțe prematur asupra unei eventuale înghețări sau majorări a alocațiilor, în lipsa unor discuții oficiale la nivelul Guvernului.