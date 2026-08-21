Vești proaste de la BNR. Economia frânează pe fondul consumului redus și al investițiilor publice mai mici

Publicat 21 aug. 2026, 16:26 Sursă Realitatea.Net

Banca Națională a României își temperează estimările privind creșterea economică pentru trimestrele II și III din 2026. Conform minutei ședinței de politică monetară din 7 august, redresarea va fi mai modestă din cauza cererii agregate încă slabe.

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