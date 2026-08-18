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Actualitate· 1 min citire
700 de hectare, mistuite de flăcări în Delta Dunării
Foto ilustrativ
Publicat18 aug. 2026, 11:00
SursăAgerpres
Pompierii tulceni continuă, marți, operațiunile de localizare și lichidare a incendiului izbucnit în zona ostrovului Babina din Delta Dunării, suprafața estimată ca fiind afectată de incendiu ajungând deja la 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.
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