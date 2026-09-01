Prețul motorinei scade din nou. Câți lei economisesc șoferii la un plin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 19:50

Scăderea vine după modificarea reducerii de acciză aplicate motorinei standard, măsură care se reflectă în prețurile de la pompă. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii pot plăti cu câțiva lei mai puțin decât înainte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre carburantipretmotorina