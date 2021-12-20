Advertising
Economie· 1 min citire
Guvernul a cedat în fața sindicatelor de la CFR. Ministerul Transporturilor anunță CREȘTEREA salariilor
Guvernul a cedat în fața sindicatelor de la CFR. Ministerul Transporturilor anunță CREȘTEREA salariilor
Creşterea salariilor proporțional cu rata inflației
Citește și
- 13:30Alertă națională: Agricultorul român se confruntă cu cel mai crunt an din ultimele trei decenii!
- 09:37Lovitură pentru fermieri! Vaccinarea oilor riscă să închidă piața europeană pentru România: pierderi uriașe
- 20:53Prețurile alimentelor explodează. Agricultorii aruncă marfa, iar românii cumpără tot mai puțin
- 20:08Ce riscă, în 2026, un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News