Zelenski acuză SUA: „Ignoră dovezile despre ajutorul Rusiei pentru Iran, pentru că au încredere în Putin”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Statele Unite că ignoră informații sensibile privind sprijinul oferit de Rusia Iranului în atacurile asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, motivând că Washingtonul continuă să aibă încredere în Vladimir Putin.

Într-un interviu acordat podcastului „The Rest is Politics”, liderul de la Kiev a afirmat că a avertizat Casa Albă asupra cooperării strânse dintre Moscova și Teheran, însă fără rezultat.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, sateliți militari ruși ar fi fotografiat infrastructuri energetice esențiale din statele din Golf, Israel și baze americane din regiune, iar aceste informații ar fi fost transmise Iranului pentru facilitarea atacurilor.

„Am spus acest lucru public. Am auzit vreo reacţie din partea SUA faţă de Rusia, spunând că trebuie să înceteze?”, a declarat liderul ucrainean. Acesta a adăugat: „Problema este că au încredere în Putin. Şi este păcat”.

Volodimir Zelenski a criticat și echipa fostului președinte american Donald Trump, susținând că aceasta nu înțelege pe deplin obiectivele Kremlinului.

El i-a nominalizat pe Steve Witkoff și Jared Kushner, despre care spune că „au petrecut prea mult timp” cu oficialii ruși, fără să fi mers măcar o dată la Kiev.

În acest context, liderul ucrainean avertizează că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze rapid unitatea și capacitatea de reacție, în fața unei axe tot mai puternice între Rusia și Iran.