Doliu în lumea filmului: actorul Michael Patrick din „Game of Thrones” a murit la doar 35 de ani

Lumea cinematografiei este în doliu după moartea actorului și scriitorului Michael Patrick, cunoscut pentru apariția sa în celebrul serial Game of Thrones. Artistul s-a stins din viață la doar 35 de ani.

Originar din Irlanda, Michael Patrick a murit în timp ce se afla în îngrijire paliativă, după o luptă grea cu boala neuronului motor, o afecțiune neurologică gravă și incurabilă.

Vestea tragică a fost anunțată de soția sa, Naomi Sheehan, printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

„Aseară, Mick a trecut, din păcate, în neființă la Hospice-ul din Irlanda de Nord. A fost diagnosticat cu boala neuronului motor pe 1 februarie 2023.

A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. A trecut în neființă în pace, înconjurat de familie și prieteni. Cuvintele nu pot descrie cât de îndurerați suntem”, a transmis aceasta.

Boala de care suferea actorul afectează nervii responsabili de controlul mișcării, provocând slăbirea progresivă a mușchilor și afectând funcții vitale precum mersul, vorbitul, alimentația și respirația.

În mesajul său, Naomi Sheehan l-a descris pe soțul său drept o sursă de inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască. A trăit o viață cât se poate de plină. Bucurie, bogăție sufletească, râs molipsitor. Un titan cu părul roșcat”, a scris ea.

Michael Patrick rămâne în memoria publicului ca un artist talentat, apreciat atât pentru cariera sa, cât și pentru curajul cu care și-a dus lupta cu boala.