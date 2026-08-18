Vremea o ia razna în România: caniculă în sud, ploi și frig în nord

După zilele cu temperaturi ridicate, un front atmosferic rece traversează România și schimbă vremea. În timp ce în sud-est se ating 35-36 de grade, în nord temperaturile coboară până la 20-23 de grade, iar ploile se extind treptat.
Vremea se schimbă brusc, doamnelor și domnilor. Specialiștii au transmis că ne vom aștepta la ploi și rafale de vânt, iar diferențele de temperatură vor fi de până la zece grade. Cum va arăta prognoza aflăm de la Mihai Huștiu, .
"În primul rând, sub aspectul termic, o vreme foarte contrastantă. Dacă partea de sud-est a țării - Muntenia, Dobrogea și sud-estul Moldovei - au parte de caniculă astăzi, de disconfort termic ridicat și temperaturi de 35-36 grade Celsiu, partea de nord... temperaturi în scădere accentuată față de ieri, temperaturi de numai 20-23 de grade Celsius în zonele nordice și prin depresiuni. Deci diferențe mari de temperatură între nordul și sud-estul țării.
Asta pentru că dinspre Europa Centrală deja a avansat un front atmosferic rece, ce determină și la această oră averse în partea de vest și nord-vest. Front rece care va traversa toată jumătatea de nord a țării, astfel că așteptăm și ploi prin Maramureș, Transilvania, iar spre orele după-amiezei și în Moldova", a declarat marți pentru Realitatea PLUS meteorolog de serviciu ANM Mihai Huștiu.