Trump vrea să preia petrolul din Ormuz și spune că va fi „un izvor pentru lume”
Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie de „puțin mai mult timp” pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, blocată în prezent de Iran, sugerând că operațiunea ar putea aduce beneficii economice majore la nivel global.
Într-un mesaj publicat pe platforma sa, liderul american a afirmat că SUA ar putea prelua controlul asupra fluxului de petrol din zonă și că acest lucru ar reprezenta „un izvor pentru lume”, subliniind ideea prin folosirea majusculelor.
Într-un discurs ulterior, Trump a justificat intervențiile militare recente ca fiind un răspuns la decenii de tensiuni cu Iranul și a reiterat că obiectivul principal este împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare de către Teheran.
Președintele american a descris acțiunile militare din ultimele săptămâni drept un succes major, vorbind despre „victorii” semnificative și cerând răbdare din partea opiniei publice, pe care a îndemnat-o să privească războiul ca pe o investiție strategică.
Deși a susținut că obiectivele sunt aproape atinse, Trump nu a oferit detalii concrete privind o eventuală strategie de ieșire din conflict, limitându-se la a afirma că presiunea militară asupra Iranului va continua în perioada următoare.
Declarațiile sale vin într-un context tensionat în regiune, în care controlul asupra rutei energetice din Ormuz rămâne esențial pentru piața globală a petrolului.
