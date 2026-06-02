Tragedie pe un drum național după ce un TIR a izbit în plin o mașină de salubritate. Un angajat a murit pe loc iar un altul este grav rănit

Un angajat al unei firme de salubritate a murit, iar un coleg al acestuia a fost rănit, marți, după ce autospeciala care colecta deșeuri a fost lovită din spate de un TIR pe drumul național 1B, în localitatea prahoveană Valea Călugărească.

Accidentul s-a produs marți după-amiază, pe DN1B, în comuna Valea Călugărească, județul Prahova. Potrivit primelor concluzii ale polițiștilor, doi angajați ai firmei de salubritate se aflau pe treptele din spatele autogunoierei în momentul impactului.

„În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat în vârstă de 41 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă, pe drumul naţional 1B, în localitatea Valea Călugărească, ar fi intrat în coliziune cu un vehicul specializat pentru activităţi de salubrizare, condus de un bărbat de 28 de ani, cele două vehicule deplasându-se pe aceeaşi bandă de circulaţie şi în acelaşi sens de mers, respectiv Ploieşti către Buzău”, a transmis Poliția Prahova.

Un bărbat a murit, altul a fost transportat la spital

În urma impactului, un bărbat în vârstă de 46 de ani și-a pierdut viața, iar un alt angajat, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit. Ambii se aflau pe locurile special amenajate ale autovehiculului destinat colectării deșeurilor.

La fața locului au intervenit echipaje medicale care au încercat să îl resusciteze pe bărbatul de 46 de ani, însă fără rezultat. Celălalt angajat rănit a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii au fost testați pentru alcool și droguri

Polițiștii i-au testat atât pe șoferul TIR-ului, cât și pe conducătorul autogunoierei cu aparatele etilotest și DrugTest. În ambele cazuri, rezultatele au fost negative. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.