Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru

O crimă cutremurătoare a avut loc în localitatea Țibana, din județul Iași, unde un bărbat de 65 de ani este suspectat că și-a ucis propriul fiu, în vârstă de 39 de ani, după care ar fi încercat să ascundă urmele faptei și să scape de cadavru.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit de fratele său, în apropierea locuinței, acoperit cu un covor. Primele informații arată că bărbatul ar fi fost sugrumat. Anchetatorii îl consideră principal suspect pe tatăl victimei, despre care rudele spun că își amenințase în repetate rânduri fiul cu moartea.

După comiterea crimei, individul ar fi încercat să transporte trupul pentru a-l arunca într-o fântână, însă nu a reușit să ducă planul la capăt. Mai mult, apropiații susțin că acesta nu ar fi arătat semne de regret și că l-ar fi amenințat și pe celălalt fiu.

Bărbatul de 65 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. Victima a fost înmormântată miercuri de familie.