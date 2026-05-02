Vreme neobișnuit de rece sâmbătă, 2 mai: ploi, vânt puternic și temperaturi de doar 7 grade în unele zone din țară

Ziua sâmbătă, 2 mai, vine cu temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă, mai ales în sudul, estul și o parte din centrul țării. În restul regiunilor se simte o ușoară încălzire, dar diferențele nu sunt foarte mari.

Cerul va fi mai mult noros, iar ploile apar pe arii destul de extinse în sud și est, dar și local în Transilvania.

Pe alocuri, pot apărea și fenomene de instabilitate: descărcări electrice, grindină sau măzăriche. Cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, mai ales în zonele unde ploile sunt mai consistente. Vântul va sufla mai tare în unele momente, cu rafale care pot ajunge până la 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 20 de grade, ceea ce înseamnă o zi rece pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Norii vor fi prezenți pe parcursul zilei, iar ploile sunt mai probabile în special în a doua parte a zilei, spre prânz și seară. Vor fi averse de scurtă durată, însoțite uneori de intensificări ale vântului și posibil descărcări electrice. Temperatura maximă nu va depăși 11 grade, ceea ce face ca ziua să fie mai apropiată de o perioadă de toamnă târzie decât de primăvară.

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea rămâne rece, sub valorile normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în Carpații Orientali și Meridionali vor fi precipitații mixte.