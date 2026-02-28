Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor

Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.

Potrivit lor, stratul de zăpadă la altitudini mari, de peste 1800 de metri, se menţine instabil pe majoritatea versanţilor, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu, iar creşterea temperaturilor pe timpul zilei la valori uşor pozitive şi insolaţia vor accentua gradul de instabilitate prin umezirea stratului superficial al zăpezii, ce va conduce la curgeri pe mai mulţi versanţi şi care vor angrena local şi straturi din profunzime.

„Ninsorile recente au depus 15..20 cm de zăpadă proaspătă, dar în partea superioară a zăpezii regăsim în continuare un strat de zăpadă instabil în primii 40..70 cm, constituit din depunerile succesive de zăpadă din a doua parte a lunii februarie, cu rezistenţă scăzută şi coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile şi de grosimi importante, pe versanţi cu orientări diferite, cei mai expuşi fiind versanţii nordici, estici şi sudici. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona crestelor sunt formate cornişe de mari dimensiuni. Noaptea şi dimineaţa, la suprafaţa stratului se vor forma cruste temporare de îngheţ şi care vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate se vor semnala curgeri şi va exista riscul declanşării avalanşelor de dimensiuni medii şi mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turişti sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă recent acumulată, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime - risc mare (4)”, atrag atenia meteorologii.

La altitudini de sub 1800 de metri riscul de avalanşă este de 3 din 5, în zonele menţionate, avertizarea fiind valabilă până în seara zilei de 2 martie.

Salvamontiştii recomandă evitarea traseelor alpine expuse, a pantelor cu înclinare mare şi a deplasărilor în zone neamenajate sau sub versanţi încărcaţi.

„Practicarea schiului de tură sau a activităţilor off-piste trebuie realizată exclusiv cu echipament complet de avalanşă şi cu o bună cunoaştere a tehnicilor de evaluare a riscului. Planificarea atentă a itinerarului şi adaptarea permanentă la condiţiile reale din teren sunt esenţiale în această perioadă”, este recomandarea Salvamont Braşov pentru turiştii aflaţi la munte în această perioadă.