Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a transmis, sâmbătă, la scurt timp după ce SUA și Israel au lansat un atac aerian asupra Iranului, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
”La cererea Președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare.
Sunt, de asemenea, în contact nemijlocit cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre la Tel Aviv”, a scris Marius Lazurca, într-o postare pe X.
