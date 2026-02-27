Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat vineri nemulțumirea față de decizia Comisia Europeană de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur, pe care Franța l-a contestat încă de la început.
Macron a caracterizat această măsură drept „o surpriză neplăcută” și „o manifestare a lipsei de respect” față de Parlamentul European, menționând că tratatul nu a fost aprobat de legislativul european, iar Comisia a acționat unilateral.
„Este o responsabilitate majoră pe care Comisia și-a asumat-o fără consultarea deplină a Parlamentului și fără a clarifica impactul asupra agricultorilor și cetățenilor europeni”, a spus președintele francez.
În declarația sa, Macron a subliniat că decizia comisiei amplifică incertitudinea pentru fermierii europeni, care și-au exprimat îngrijorările privind competiția internațională și respectarea normelor agricole. „
Pentru Franța, este o surpriză și una neplăcută, iar pentru Parlamentul European, este o manifestare clară a lipsei de respect”, a adăugat el.
Alături de premierul sloven Robert Golob, Macron a mai precizat că va urmări îndeaproape aplicarea acordului, pentru a se asigura că normele negociate riguros în ultimele luni vor fi respectate, protejând astfel interesele fermierilor și standardele europene privind produsele agricole.
Aceasta ar putea include monitorizarea strictă a schimburilor comerciale și a importurilor provenite din țările Mercosur, pentru a evita nerespectarea regulilor europene.
Citește și:
- 10:43 - Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
- 09:59 - Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
- 08:04 - Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News