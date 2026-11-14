Mai mulți copaci în Hunedoara, doborâți de vânt. Un autoturism și o casă, avariate

Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic în mai multe zone din județul Hunedoara. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți și eliberarea drumurilor.
În localitatea Bălata, un copac s-a prăbușit peste un autoturism. Șoferul a reușit să iasă din mașină în siguranță.
Alte intervenții au avut loc pe Drumul Național 7, în zona localității Mintia, unde un arbore a căzut pe carosabil, și pe un drum județean din Teliucu Inferior. Pompierii au degajat șoselele pentru reluarea circulației.
În municipiul Petroșani, un copac a căzut peste o locuință, însă pagubele materiale au fost minime, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara.
Județul Hunedoara s-a aflat vineri până la ora 21:00, sub avertizare de intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la 50-75 km/h, iar în zona montană, la 90-120 km/h. Până la aceeași oră este în vigoare și un cod galben de ploi însemnate cantitativ.