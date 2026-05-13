Presiunile la adresa TELEVIZIUNII POPORULUI continuă! NU cedăm!

Acționarii trustului Realitatea PLUS condamna reactiile publice ale președinților CNA, respectiv ANAF, aceste instrumente de presiune ale premierului interimar Bolojan, pe tema schimbării actionariatului firmei ce opereaza postul nostru de televiziune si anunta ca vor intenta procese impotriva acestora pentru presiunile pe care le exercita asupra Televiziunii Poporului, cu intentia evidenta de a ne cenzura.

In cadrul articolului aparut pe G4Media.ro , Valentin Jucan, presedintele CNA, s-a antepronunțat cu privire la situatia juridica a companiei noastre, preluand pe persoana fizica o institutie publica si amenintand intr-o maniera interlopa ca ,,va ploua cu amenzi” la adresa postului nostru. De asemenea, seful ANAF, Adrian Nica, ii urmeaza exemplul, invocand actiuni in instanta, cu toate ca are la dispozitie intreaga documentatie ce atesta faptul ca firma PHG Media Invest SRL, care opereaza Realitatea PLUS, nu are nicio datorie la bugetul statului.

Amintim pe aceasta cale ca, de-a lungul anilor, au fost si alti sefi vremelnici de institutii care au incercat sa inchida postul nostru de televiziune, dar actiunile lor, demne de perioada comunista, au esuat pentru ca intotdeauna libertatea de exprimare, garantata de Constituție, a fost mai presus de orice operatiune plasmuita in laboratoare subterane.

Suntem constienti ca toate aceste actiuni sunt coordonate la nivel inalt, la ordinul direct al premierului interimar Ilie Bolojan, cel care i-a numit in functii atat pe Valentin Jucat cat si pe Adrian Nica, si care nu accepta ca postul nostru de televiziune prezinta poporului roman adevarul necosmetizat despre dezastrul guvernarii pe care a coordonat-o pana acum. Acesti vremelnici vor fi actionati in judecata si vor raspunde penal si civil. Televiziunea poporului nu va va dezamagi si nu cedam!