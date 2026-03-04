Pedro Sánchez îl sfidează pe Donald Trump: „Nu războiului în Iran”

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a transmis miercuri un mesaj ferm împotriva conflictului din Iran, declanșat de Statele Unite și Israel, rezumând poziția guvernului său în doar două cuvinte: „Nu războiului”.

Șeful executivului de la Madrid a avertizat că Spania nu trebuie atrasă din nou într-un conflict major, amintind de implicarea în războiul din Irak din 2003, pe care îl consideră una dintre cele mai grave greșeli strategice ale Europei moderne.

Potrivit lui Sánchez, acel război, justificat atunci prin eliminarea armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein și promovarea democrației, a avut efecte contrare: a crescut insecuritatea, a alimentat terorismul și a afectat economia globală.

„Ni s-a promis securitate și stabilitate, dar am primit haos și nesiguranță”, a subliniat premierul spaniol.

El a făcut referire și la așa-numitul „trio din Azore”, format din George W. Bush, Tony Blair și José María Aznar, afirmând că deciziile acestora au lăsat Europei „o lume mai nesigură”.

În contextul actualului conflict din Orientul Mijlociu, Sánchez a declarat că Spania nu va deveni „complice la ceva rău pentru lume”, indiferent de presiunile externe.

Declarația sa vine după ce oficiali americani ar fi sugerat posibile sancțiuni comerciale împotriva Madridului din cauza poziției critice față de operațiunea militară din Iran.

„Nu vom susține un război doar de teama represaliilor. Principiile sunt mai importante decât amenințările”, a transmis premierul.

Poziția fermă a Spaniei riscă să tensioneze relațiile cu Washingtonul, însă guvernul de la Madrid susține că pacea și stabilitatea regională trebuie să rămână prioritare.