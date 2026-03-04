Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta

Sursă: realitatea.net

Plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă în iulie 2023

Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază urmează să expire la finalul acestei luni.

În acest context, Ministerul Agriculturii pregăteşte un act normativ prin care va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie, în cazul în care inflaţia depăşeste un anumit procent. Despre acestea a vorbit, la RRA, ministrul Florin Barbu.

Florin Barbu : Am solicitat o modificare, astfel încât împreună cu ceilalţi colegi din guvern să echilibrăm partea de inflație. Ce înseamnă acest lucru? Pentru a nu mai avea o practică comercială neloială, atunci când am plafonat produsele alimente de bază, celălalt adaos comercial s-a descărcat pe alte produse agroalimentare.

Atunci, în cazul în care inflația sare de 5% în România se plafonează adaosul comercial pentru toate categoriile de produse agroalimentare. În cazul în care este sub 5% inflația, prețurile sunt la liber. Acest mecanism este unul corect.

