Gabriel Oprea lansează volumul de memorii „Am refuzat să-mi trădez țara”

Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazul (UMPMV), lansează volumul de memorii „Am refuzat să-mi trădez țara”, o continuare a cărții „Confesiuni din sufrageria lui Oprea”.

Noua apariție editorială aduce în prim-plan mărturii și reflecții asupra momentelor definitorii din cariera sa publică, precum și asupra contextului politic în care a activat. Autorul abordează teme precum responsabilitatea față de stat, loialitatea instituțională și provocările funcțiilor de conducere în perioade tensionate.

Prefața volumului este semnată de jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu, care subliniază importanța documentară a lucrării și relevanța mărturiilor pentru înțelegerea culiselor vieții politice românești.

Prin această carte, Gabriel Oprea își propune să ofere cititorilor propria perspectivă asupra deciziilor și evenimentelor care i-au marcat activitatea, consolidând seria confesiunilor dedicate experienței sale în slujba statului.

„Astăzi nu lansez o carte, lansez o mărturie. Am ales ca acest moment să aibă loc aici la Asociația Militarii și Polițiștilor Mihai Viteazul, lângă Monumentul Eroilor și sub privirea lui Mihai Viteazul, simbolică, pentru că acesta este locul onoarei, a loialității și al adevărului. Această carte nu este un act politic, nu este o replică, nu este o revanșă, este o asumare. Am scris aceste pagini pentru a fixa faptele așa cum au fost, confirmate de documente, de timp și de instanțe, dintr-un singur motiv de conștiință. Nu mi-am trădat țara. Au fost ani grei, anii în care s-a spus mult, s-a insinuat mult, s-a judecat mult, dar adevărul are o singură calitate, rămâne.

Cartea aceasta este dedicată militarilor și polițiștilor României, celor activi, celor în rezervă și în retragere, precum și familiilor lor. Oameni care au slujit și slujesc Statul Român cu loialitate, de multe ori în plăcere, fără să ceară nimic în schimb. Am decis ca acest volum să fie dăruit și nu vândut, pentru că adevărul nu se comercializează, pentru că onoarea nu se negociază. Nu caut validare, nu caut putere, nu caut revanșă. Caut doar ca faptele să fie așezate în ordinea lor firească și ca cei care au slujit România și o slujesc să nu fie uitați. Aceasta este misiunea care continuă. Am ales conștiința înaintea convenienței. Am refuzat să-mi trădez țara.” a declarat Gabriel Oprea la lansarea cărții.