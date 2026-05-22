Actualitate· 1 min citire

Panică într-o școală din Petroșani după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe hol

22 mai 2026, 15:12
Spray lacrimogen la o școală din Petroșani

Spray lacrimogen la o școală din Petroșani

Realitatea de HunedoaraArticol scris de Realitatea de Hunedoara

Zeci de elevi și profesori au fost evacuați vineri din Școala Gimnazială nr. 2 din Petroșani, după ce un elev a folosit un spray iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ.

În urma incidentului, opt copii au ajuns la spital pentru investigații medicale. Potrivit ISU Hunedoara, în total 77 de persoane au fost evacuate din clădire. La sosirea echipajelor de intervenție, 20 de persoane reușiseră deja să iasă singure, iar alte 57 au fost evacuate cu ajutorul salvatorilor.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, inclusiv o autospecială pentru transport victime multiple. Zece elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat substanța iritantă. Dintre aceștia, opt copii cu vârste între 7 și 15 ani au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Petroșani pentru evaluări suplimentare.

Copiii prezentau simptome ușoare, printre care iritații nazale și tuse. Alți doi elevi au primit îngrijiri la școală și nu a fost nevoie să fie duși la spital.

Poliția a început o anchetă

Polițiștii din Petroșani au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Din primele verificări, anchetatorii spun că spray-ul ar fi fost folosit intenționat de un elev pe holul școlii. Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Petroșani, urmând să fie luate măsurile legale.

Citește și:

Mai multe articole despre

spray lacrimogen

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe