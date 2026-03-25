Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre importanța duelului cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială, subliniind că echipa sa este pregătită să lupte pentru calificare.

Tehnicianul a descris partida drept una crucială și a transmis că are încredere în jucătorii „tricolori”, care trebuie să demonstreze pe teren că merită să ajungă la turneul final.

Lucescu a remarcat și atmosfera specială din jurul meciului, exprimându-și regretul că numărul suporterilor români prezenți pe stadionul Beşiktaş Park ar putea fi limitat, deși consideră că ambele echipe meritau un sprijin consistent din tribune.

În același timp, selecționerul a vorbit cu apreciere despre legătura sa cu fotbalul turc, menționând că perioada petrecută acolo i-a adus satisfacții importante.

Acesta a amintit că, în timpul mandatului său la naționala Turciei, a promovat mai mulți jucători tineri care între timp au devenit titulari și piese importante ale echipei.

Cu toate acestea, Lucescu a subliniat că, dincolo de sentimente, obiectivul rămâne clar: victoria și calificarea României.

Tehnicianul a făcut referire și la experiența sa la Beşiktaş, amintind contribuția sa la modernizarea stadionului, considerat astăzi unul dintre cele mai spectaculoase din lume.