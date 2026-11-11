Accident pe Autostrada A1, în zona Orăștie! O persoană a fost rănită. Restricții de trafic
Accident la Orăștie
Accident pe A1 la Orăștie. Restricții și pe Autostrada București-Pitești
Dimineață cu probleme pentru șoferii care circulă pe Autostrada A1. Un accident rutier produs miercuri, 11 noiembrie 2026, în zona localității Orăștie, județul Hunedoara, a dus la restricționarea circulației pe sensul Sibiu-Deva. În coliziune au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, iar o persoană a fost rănită. În plus, conducătorii auto trebuie să se pregătească pentru noi restricții pe tronsoane ale autostrăzii București-Pitești, unde sunt programate lucrări.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația în zona accidentului se desfășoară dirijat, numai pe banda a doua.
Accident pe A1, la Orăștie. O persoană a fost rănită
Evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 334 al Autostrăzii A1, pe sensul de mers Sibiu-Deva, în apropierea localității Orăștie.
În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, o persoană a suferit răni, potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri.
Echipajele competente gestionează situația din teren, iar traficul este dirijat astfel încât circulația să se desfășoare pe banda a doua.
Autoritățile estimau că traficul va reveni la normal după ora 08:00.
Restricții de circulație pe Autostrada A1 București-Pitești. Ce tronsoane sunt afectate
Problemele de trafic nu se limitează la zona Orăștie. Miercuri, 11 noiembrie, sunt programate și lucrări pe Autostrada A1 București-Pitești, care vor impune restricții pe două sectoare.
Astfel, în intervalul 08:00-18:00, pe sensul de mers București-Pitești, prima bandă va fi închisă între kilometrii 58 și 70. Măsura este necesară pentru efectuarea unor reparații asfaltice punctuale.
Totodată, pe sensul către București, circulația va fi restricționată pe banda a doua, între kilometrii 13 și 11, pentru lucrări de decolmatare.
Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în apropierea zonelor de intervenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
Ceață și carosabil umed în mai multe județe. Recomandările polițiștilor pentru șoferi
Condițiile de trafic sunt îngreunate și de vremea nefavorabilă. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, pe mai multe drumuri din țară carosabilul este parțial umed, iar în unele zone se înregistrează precipitații sub formă de ploaie ușoară.
Probleme de vizibilitate sunt semnalate în județele Argeș, Gorj și Timiș, unde ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri.
Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Printre principalele recomandări se numără:
verificarea funcționării farurilor, stopurilor și proiectoarelor de ceață;
utilizarea corespunzătoare a luminilor în condiții de vizibilitate redusă;
păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față;
evitarea depășirilor riscante și a schimbărilor bruște de direcție;
evitarea opririi pe benzile de circulație sau în zone fără vizibilitate.
Șoferii care tranzitează Autostrada A1 sunt sfătuiți să ia în calcul restricțiile anunțate, să circule cu atenție și să urmărească indicațiile polițiștilor rutieri.
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