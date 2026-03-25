Incendiu puternic la o firmă din județul Hunedoara. Tone de deșeuri au fost făcute scrum

Un incendiu a izbucnit, în cursul nopții de marți spre miercuri, la un depozit de deșeuri, în mare parte de plastic, de pe platforma industrială a unui operator economic din localitatea Chișcădaga, comuna Șoimuș, în apropiere de municipiul Deva.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, aproximativ 10 tone de deșeuri au ars, iar cauzele probabile ale producerii incendiului urmează să fie stabilite.

”Intervenția pompierilor a fost dificilă din cauza cantității foarte mari de materiale ușor inflamabile, aproximativ 600 de tone, aflate în depozitul unde a izbucnit incendiul. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără și fum puternic, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați”, au spus reprezentanții ISU.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Deva, Orăștie, Băița și Ilia, cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă și cu o autoscară pentru intervenție la înălțime. Din partea agentului economic a acționat un echipaj al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență.

”Intervenția coordonată și eficientă a tuturor echipajelor aflate în misiune a avut ca rezultat localizarea în scurt timp a incendiului, ceea ce a oprit propagarea flăcărilor la întreaga cantitate de deșeuri, după care s-a acționat pentru lichidare”, mai arată ISU Hunedoara.