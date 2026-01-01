Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de victime

O explozie devastatoare, soldată cu numeroși morți și răniți, a îndoliat Elveția chiar în noaptea dintre ani. Tragedia a avut loc într-un bar din Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valai, transmite presa locală, citată de news.ro.

UPDATE - Poliţia elveţiană a declarat pentru Sky News că cel puţin 10 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma exploziei din bar. Poliţia a confirmat, de asemenea, că incidentul nu este considerat un atac terorist. Precizările vin după ce un purtător de cuvânt al poliţiei declarase anterior că sunt „mulţi răniţi şi mulţi morţi”.

Explozia a avut loc în jurul orei 1:30, într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care petrecăreţii sărbătoreau Anul Nou. Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere.

Crans-Montana este o stațiune de schi de lux situată în inima Alpilor elvețieni, la aproximativ două ore de capitala Elveției, Berna.