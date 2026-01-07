Cod PORTOCALIU la Paris, transportul în comun a fost suspendat, școlile sunt închise

Franța înregistrează cele mai scăzute temperaturi din ultimii opt ani

Parisul este paralizat din cauza valului de ger și ninsori, iar miercuri dimineață autoritățile au solicitat retragerea progresivă a tuturor mijloacelor de transport. De asemenea, școlile sunt închise, pe fondul uneia dintre cele mai grele ierni care lovește Franța în ultimul deceniu. Inclusiv președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor meteo.

Regia de Transport a Parisului (RATP) a decis miercuri dimineață să oprească „exploatarea tuturor liniilor de autobuz, până când condițiile de siguranță vor fi din nou îndeplinite”, potrivit Le Monde.

Conform Ile‑de‑France Mobilités (IDFM), toate autobuzele se întorc la depou.

Comitetul interministerial de criză din Ministerul de Interne a suspendat transportul școlar în cele 38 de departamente pariziene aflate sub avetizare cod porocaliu. Circulația camioanelor este „adaptată la nivel local”, dar ar trebui să fie în mare parte interzisă, potrivit unei surse guvernamentale.

Franța înregistrează cele mai scăzute temperaturi din ultimii opt ani, însă departe de recordurile istorice.

Termometrul a coborât cu între 4 °C și 6 °C sub valorile normale pentru această perioadă, în timp ce 38 de departamente au fost plasate sub avertizare portocalie pentru zăpadă și polei.

Totuși, episodul nu este suficient de intens și de durată pentru a fi considerat un val de frig.