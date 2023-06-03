Cod portocaliu de viituri pe râuri din 12 judeţe, până duminică la prânz. Sunt vizate bazine hidrografice din Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov

Hidrologii au instituit un cod portocaliu de viituri, valabil până duminică la ora 14.00, pe râuri din 12 de judeţe. Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, se pot depăşi cotele de apărare pe anumite râuri din judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din judeţele Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt.

"Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare", precizează hidrologii.

De asemenea, în intervalul 3 iunie 2023, ora 12:00 - 4 iunie 2023, ora 24:00, intră în vigoare un cod galben pe râurile din judeţele: Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraş Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Tulcea şi Constanţa.

Bazinele hidrografice afectate sunt: Someşul Mic, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, râurile din Dobrogea.