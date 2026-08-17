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Actualitate· 2 min citire
Cifrele dezastrului energetic. România importă masiv energie electrică încă de la primele ore ale zilei, după oprirea Centralei Cernavodă
Centrala nucleaelectrica Cernavodă
Publicat17 aug. 2026, 08:52
SursăRealitatea.net
Factura energetică a întreruperii activității centralei Cernavodă crește alarmant de la o zi la alta. Luni dimineața, potrivit datelor din Sistemul Energetic Național, România importă între 10 și 15 la sută din cantitatea necesară de energie, comparativ cu perioada de dinaintea opririi complete a unității de la Cernavodă, când țara noastră era exportatoare.
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