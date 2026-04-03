Bomba momentului în justiție, Călin Georgescu scapă de controlul judiciar, în urma unei decizii definitive sosite în urmă cu foarte scurt timp. Președintele interzis de Sistem a obținut o victorie în procesul în care în care i-a fost impus controlul judiciar încă de acum un an și o lună.

Astăzi au reușit avocații, împreună cu Călin Georgescu, să convingă instanța că nu se mai justifică prelungirea acestei măsuri și mai cu seamă să fie revocată complet.

Judecata merge mai departe, însă din acest moment Călin Georgescu are libertate deplină, nemaiavând acea obligație de a se prezenta la secția de poliție și implicit nici obligația de a nu părăsi teritoriul țării dacă își dorește să facă acest lucru, mai ales că la un moment dat președintele interzis de Sistem vorbea că ar avea nevoie de anumite proceduri medicale în afara țării.