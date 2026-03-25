Bolojan deschide ușa pentru trimiterea de militari români în Golful Persic, dar pune o condiție clară

România ar putea trimite militari în Golful Persic, însă nu în timp ce luptele sunt în desfășurare, a anunțat marți seară premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a conturat cadrul în care București ar putea contribui la eforturile internaționale din regiune, insistând că orice implicare militară românească va fi strict limitată la capacitățile țării și condiționată de stabilizarea situației de pe teren.

„Statele Unite ne-au solicitat un sprijin și cred că trebuie să îl dai"

Premierul a explicat că România a răspuns deja unor solicitări venite din partea partenerilor strategici, în special din partea Statelor Unite, în contextul conflictului din regiunea Orientului Mijlociu. Bolojan a justificat această decizie prin logica solidarității în cadrul alianțelor:

„Statele Unite, de umbrela căreia România și NATO au beneficiat în toți acești ani, ne-au solicitat un sprijin (...) și cred că trebuie să îl dai."

Premierul a adăugat că decizia de a pune la dispoziție bazele militare românești pentru operațiuni de aprovizionare a fost una corectă: „Atunci când partenerul a cărui protecție ți-a asigurat siguranța în acești ani își cere un sprijin, cred că trebuie să îl dai."

Deminare și supraveghere, nu luptă

Bolojan a precizat natura contribuției pe care România o are în vedere, subliniind că aceasta nu presupune participarea la faza activă a conflictului. Misiunile vizate sunt de cu totul altă natură:

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre (...) pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere."

Condiția esențială: armistițiu mai întâi, militari după

Premierul a fost explicit în privința momentului în care o eventuală desfășurare de militari români în Golf ar putea avea loc:

„Asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistițiu, în așa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operațiuni de deminare."

Precedentul Bosnia: armata română și-a consolidat reputația în misiuni post-conflict

Pentru a ilustra capacitatea și experiența României în acest tip de operațiuni, Bolojan a invocat participarea anterioară a armatei române la misiuni internaționale post-conflict:

„Dacă a fost nevoie de o prezență în Bosnia (...) după ce s-au terminat conflictele (...) am participat și dacă România a avut o imagine consolidată, este și pentru că armata noastră (...) și-a făcut datoria."

„Nu o să fie un an foarte ușor"

Dincolo de subiectul implicării militare, premierul a avertizat că efectele celor două conflicte majore în desfășurare, cel din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina, vor continua să se facă simțite în România și în Europa:

„Nu o să fie un an foarte ușor, pentru că, inevitabil, cele două războaie înseamnă efecte care nu ne pot ocoli și le vedem deja până lucrurile se vor stabiliza."

Bolojan a subliniat că evoluția României nu depinde exclusiv de contextul geopolitic extern, ci și de deciziile pe care le ia la nivel intern:

„Este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri țin și de noi."

Premierul a insistat că perseverența în aplicarea unor politici coerente poate crea premisele unui viitor mai bun pentru cetățeni:

„Dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit (...) putem să creăm condiții mai bune pentru români în anii următoare."