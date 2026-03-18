AUR nu votează amendamentul PSD privind pachetul social: „Pensionarii trebuie să beneficieze de indexare, nu de ajutoare temporare”

Scandal uriaș în Parlament la comisia de Buget pentru banii pentru pensionari! Amendamentul depus de PSD pentru pachetul social a picat la vot! Liderii AUR nu au votat pentru că nu sunt de acord cu ajutoare temporare și au cerut indexarea cu inflația. Amendamentul a obținut 23 de voturi, a fost scandal pe procedură, dar în final a picat.

Sursele Realitatea Plus afirmă că există riscul ca amendamentul să fie respins în Parlament, în condițiile în care liberalii și alte formațiuni din opoziție consideră că măsura propusă de social-democrați nu rezolvă problema de fond.

Liderii din Opoziție spun că situația pensionarilor nu se va schimba prin ajutoare temporare și că este nevoie de o indexare corectă a pensiilor, nu de soluții punctuale care dispar după câteva luni.

În aceste condiții, soarta amendamentului PSD rămâne incertă, iar negocierile continuă în comisiile de specialitate înainte de votul final.