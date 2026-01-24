ALERTĂ ALIMENTARĂ. Extindere a procedurii de rechemare pentru un lot de lapte praf de sugari

Alertă națională de siguranță alimentară

Alertă națională de siguranță alimentară. ANSVSA anunță că Nestlé România, în parteneriat cu rețelele de retail Kaufland și Lidl, a extins procedura de rechemare a unui lot de formulă de lapte praf pentru sugari. Măsura preventivă a fost declanșată pentru a elimina orice risc asupra sănătății consumatorilor vulnerabili, clienții fiind rugați să identifice loturile vizate și să le returneze imediat în magazine pentru a-și recupera banii.

Compania Nestlé România, în colaborare cu marii retaileri Kaufland și Lidl, a decis extinderea măsurii de rechemare pentru produsul NAN 1 Comfortis (800g), după ce controalele de calitate au indicat o posibilă problemă la un ingredient furnizat de un partener extern.

Prezența potențială a cereulidei

Decizia de a scoate produsul de la raft a fost luată preventiv, existând suspiciunea prezenței cereulidei în anumite loturi. Cereulida este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, care poate provoca simptome digestive.

Specialiștii subliniază că, până în acest moment, nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestui lapte praf. Totuși, din cauza vulnerabilității sugarilor, măsura este una de maximă prioritate.

Cum identificați produsul vizat?

Părinții sunt rugați să verifice ambalajele pe care le au deja acasă. Lotul vizat de această alertă este:

Produs: NAN 1 Comfortis, 800g

Număr Lot: 53260346AA

Data de expirare: 30.11.2027

Instrucțiuni importante pentru consumatori

Dacă dețineți un produs care corespunde datelor de mai sus, autoritățile și producătorul vă recomandă următoarele să nu mai oferiți sub nicio formă acest lapte praf sugarului. Produsul poate fi returnat în locațiile Kaufland sau Lidl de unde a fost achiziționat, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată integral, fără a fi necesar bonul fiscal în toate cazurile de rechemare oficială.

Pentru întrebări suplimentare, Nestlé pune la dispoziție numărul de telefon gratuit 0800 863 785 (L-V, 09:00–18:00) sau adresa de e-mail [email protected].

Este esențial de reținut că nu toate produsele din gama NAN sunt afectate, ci doar lotul specificat. Lista completă și actualizată poate fi consultată pe site-ul oficial al ANSVSA.

Sursa: Realitatea de Bucuresti