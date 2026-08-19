UEFA îl convoacă pe Istvan Kovacs la Geneva. Arbitrul român, printre cei mai importanți oficiali europeni

Istvan Kovacs se pregătește pentru un nou sezon la cel mai înalt nivel al arbitrajului european. Arbitrul român a fost convocat de UEFA la cursul de vară destinat oficialilor de top, care va avea loc la Geneva.
Centralul din Carei face parte din categoria Elite, cea mai importantă treaptă din ierarhia arbitrilor UEFA. La reuniunea din Elveția vor participa mai mulți dintre cei mai cunoscuți arbitri europeni, printre care Szymon Marciniak, François Letexier, Clément Turpin, Michael Oliver, Felix Zwayer și Danny Makkelie.
România va avea patru reprezentanți la acest eveniment. Pe lângă Istvan Kovacs, care este singurul arbitru român din categoria Elite, au fost convocați Marian Barbu, Horațiu Feșnic și Radu Petrescu, toți aflați în Categoria 1.
Cursul UEFA este programat în perioada 31 august - 2 septembrie și reprezintă una dintre ultimele etape de pregătire înainte ca sezonul european să intre în fazele importante ale competițiilor continentale.
În cadrul întâlnirii, arbitrii vor primi instrucțiunile UEFA pentru noua stagiune și vor analiza modul în care trebuie interpretate anumite faze de joc. Oficialii vor avea parte și de teste fizice și evaluări tehnice.
Scopul reuniunii este ca arbitrii care vor fi delegați la cele mai importante partide din Champions League, Europa League și Conference League să fie pregătiți la cele mai înalte standarde.
Convocarea vine într-un moment interesant pentru Istvan Kovacs. Arbitrul român a fost recent în centrul unor controverse după partida dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise, din preliminariile Champions League.
În urma acelei partide, mai multe persoane din cadrul formației belgiene au criticat prestația arbitrului român. Istvan Kovacs nu a fost ulterior delegat la niciun meci din prima manșă a play-off-ului competițiilor europene.
Absența de la aceste delegări nu înseamnă însă că UEFA a renunțat la arbitrul român. Dimpotrivă, convocarea la cursul de la Geneva confirmă faptul că acesta rămâne parte din elita arbitrajului european.
Pentru Istvan Kovacs urmează astfel o perioadă importantă înaintea startului fazelor principale din competițiile UEFA. Performanțele sale de la începutul sezonului vor putea conta în continuare pentru viitoarele delegări internaționale.