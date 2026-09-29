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Sport· 2 min citire
Adrian Porumboiu sare în apărarea lui Gică Hagi și îi atacă pe contestatarii selecționerului după România - Bosnia 2-4
Gică Hagi
Adrian Porumboiu a reacționat după înfrângerea României cu Bosnia, scor 2-4, și a criticat dur persoanele care l-au contestat pe Gică Hagi. Fostul arbitru consideră că selecționerul trebuie susținut în această perioadă dificilă pentru echipa națională.
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