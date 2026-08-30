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Sport· 1 min citire
Recital pe Old Trafford. Manchester United o spulberă pe Ipswich Town
Hepta/Mediafax Foto
Publicat30 aug. 2026, 21:09
Sursărealitatea.net
Manchester United a obținut prima victorie a sezonului în Premier League, învingând-o pe Ipswich Town cu un categoric 5-2.
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