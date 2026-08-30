Farul Constanța – FC Botoșani. Remiză albă într-un meci cu un penalty ratat și gol anulat de VAR

Publicat 30 aug. 2026, 18:25 Sursă realitatea.net

Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 7-a din Superliga, la capătul unei partide în care gazdele au ratat o lovitură de la 11 metri și au avut un gol anulat.

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