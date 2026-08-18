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Sport· 2 min citire
Fotbal: Victorie la limită pentru Universitatea Cluj în Superligă, 2-1 cu UTA
Universitatea Cluj - UTA 2-1
Publicat18 aug. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net
Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.
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