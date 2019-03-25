,,Cupa Jandarmeriei Hunedorene 100 la Futsal”. Echipa reședinței IJJ Hunedoara și-a adjudecat trofeul

Cele patru echipe, reprezentând structuri ale Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Decebal” (IJJ) Hunedoara, care au ajuns în semifinalele ,,Cupei Jandarmeriei Hunedorene 100 la Futsal”, s-au întrecut, duminică, la Sala Sporturilor din municipiul Deva, pentru adjudecarea trofeului.

În semifinale s-au calificat echipele reședinței IJJ Hunedoara, Detașamentului 1 Jandarmi Mobil, Detașamentului 2 Jandarmi Deva și Detașamentului 4 Jandarmi Orăștie. În finala competiției s-au întâlnit echipele reședinței IJJ Hunedoara și Detașamentului 4 Jandarmi Orăştie. Câștigătoarea acestui meci și a trofeului este echipa reședinței IJJ Hunedoara, care a învins echipa adversă cu scorul de 3-2.

Golgheterul şi cel mai tehnic jucător al competiției a fost desemnat plutonier major Marius Nicula, din cadrul echipei campioane. Cel mai bun portar al competiției a fost desemnat plutonier major Mircea Bogdan, din cadrul echipei Detașamentului 4 Jandarmi Orăştie.

Medalii și diplome, oferite de șeful IJJ Hunedoara

Componenții echipelor semifinaliste au fost premiați cu medalii și diplome, iar căpitanul echipei câștigătoare a primit trofeul ,, Cupa Jandarmeriei Hunedorene 100 la Futsal” de la inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean ,, Decebal” Hunedoara, colonelul dr. Robert-Iulian Vîță.

Competiția a fost organizată de către Asociația Sportivă ,, Streiul” Deva cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, în preajma ,,Zilei Jandarmeriei Române” şi, totodată, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei în judeţul Hunedoara.