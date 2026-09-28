Sport· 2 min citire

Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul incredibil pe care îl pune din nou în joc la Beijing

Novak Djokovic / Profimedia

Novak Djokovic / Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Hunedoara ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat28 sept. 2026, 13:14
Sursărealitatea.net

Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul de 29-0 de la Beijing

Novak Djokovic revine la China Open după o pauză de 11 ani, iar întoarcerea sa la turneul ATP 500 de la Beijing readuce în prim-plan unul dintre cele mai impresionante recorduri din tenis. Campionul sârb nu a pierdut niciodată un meci în capitala Chinei, unde are un bilanț perfect de 29 de victorii și șase titluri.

Potrivit anunțului făcut chiar de jucător, competiția se va desfășura în perioada 30 septembrie – 6 octombrie.Djokovic revine pe terenul unde nu a cunoscut înfrângerea

Ultima apariție a lui Djokovic la Beijing a avut loc în 2015, când l-a învins pe Rafael Nadal în finală și a cucerit al șaselea trofeu la China Open. De atunci, sârbul nu a mai evoluat în competiția din capitala Chinei, iar revenirea sa marchează unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului ATP. „Sunt foarte fericit să revin la Beijing după atât de mulți ani. Am amintiri extraordinare aici și abia aștept să joc din nou în fața fanilor chinezi”, a transmis Djokovic într-un mesaj adresat suporterilor.

Revine după dezamăgirea de la US Open

Participarea la Beijing va fi primul turneu al lui Djokovic după eliminarea surprinzătoare din primul tur de la US Open, unde a cedat în fața argentinianului Mariano Navone. Înfrângerea a contribuit și la ieșirea sa din Top 10 ATP pentru prima dată după opt ani, ceea ce face ca turneul din China să fie o oportunitate importantă pentru relansarea sezonului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Novak DjokovictenisturneuatpChina Open

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe