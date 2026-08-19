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Social· 1 min citire
Zgârii o mașină și pleci? Rişti amendă și suspendarea permisului
Foto: Arhiva
Dacă zgârii sau lovești o mașină și în urma incidentului rezultă doar pagube materiale, Codul rutier obligă șoferul să scoată vehiculele de pe carosabil, dacă este posibil, și să se prezinte la poliție în cel mult 24 de ore.
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