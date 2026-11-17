Zece ordine de protecție provizorii emise în Hunedoara; un bărbat reținut pentru violență domestică
Ordine de protecție emise de polițiști
În perioada 13–15 noiembrie 2026, polițiștii din județul Hunedoara au emis zece ordine de protecție provizorii și au reținut un bărbat pentru 24 de ore după ce a agresat soția.
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a raportat intervenții la mai multe cazuri de violență domestică, incluzând agresiuni fizice, amenințări și conflicte între parteneri sau membri ai familiei. Incidentele au avut loc în municipiile Hunedoara, Petroșani, Vulcan, Brad și Petrila, precum și în localități rurale din județ.
Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție
La 15 noiembrie 2026, polițiștii au deschis un dosar penal împotriva unui bărbat de 31 de ani din Hunedoara. Acesta ar fi intrat fără drept în locuința soției sale, deși exista deja un ordin de protecție emis pe numele său.
Conform Poliției, bărbatul a refuzat să părăsească locuința și a lovit-o cu palma peste față pe femeia de 23 de ani, zgâriindu-i zona gâtului. În urma probatoriului administrat, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
Alte cazuri de violență în familie
În același municipiu, un bărbat de 37 de ani a fost acuzat că a luat cu forța o femeie de 29 de ani, pe care ar fi transportat-o la o altă adresă. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile și a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal.
Un alt incident din Hunedoara a vizat o femeie de 43 de ani, lovită cu pumnii în față și în cap de concubinul său. Bărbatul a fost obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică. De asemenea, o femeie de 56 de ani a reclamat că a fost amenințată cu moartea online de fostul concubin, ceea ce a dus la emitera unui ordin de protecție și la deschiderea unui dosar penal pentru amenințare.
Intervenții în Petroșani, Vulcan și Petrila
În Petroșani, un bărbat de 47 de ani a fost acuzat că a agresat concubina sa și fiul lor de 20 de ani, pe fondul consumului de alcool. Poliția i-a emis un ordin de protecție provizoriu și l-a obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.
În același oraș, un bărbat de 35 de ani a reclamat că tatăl său, în vârstă de 64 de ani, l-a amenințat cu acte de violență și a distrus un geam. În acest caz au fost întocmite acte pentru amenințare și distrugere. Un alt conflict din Petroșani a implicat doi concubini care s-au agresat reciproc; ordinul de protecție provizoriu a fost emis împotriva femeii, în vârstă de 50 de ani.
La Vulcan, un bărbat de 47 de ani a fost acuzat că și-a agresat fiica de 20 de ani și a încuiat-o în baie. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile și a deschis un dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.
La Petrila, un bărbat de 51 de ani a fost acuzat că a agresat soția și fiica sa de 10 ani. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia.
Cazuri în Brad și localități rurale
La Vălișoara, o femeie de 74 de ani a fost lovită cu pumnul în cap de soțul său, în vârstă de 73 de ani. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.
Un bărbat de 30 de ani din Bățălar a reclamat că el și mama sa, de 69 de ani, au fost amenințați cu acte de violență de fratele său, un bărbat de 48 de ani din Călan. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile și a dispus monitorizarea electronică a suspectului.
Pentru toate aceste situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele și luarea măsurilor legale.
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News