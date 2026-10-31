Tribunalul Hunedoara a eliberat doi organizatori de ritualuri șamanice cu droguri

Publicat 31 oct. 2026, 13:12 Actualizat 31 oct. 2026, 13:38 Sursă Pandurul

Tribunalul Hunedoara a dispus punerea în libertate a unui bărbat de 58 de ani și a unei femei de 56 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au găsit substanțe interzise la o pensiune din comuna Boșorod.

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