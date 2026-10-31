Tribunalul Hunedoara a eliberat doi organizatori de ritualuri șamanice cu droguri

Tribunalul Hunedoara a dispus punerea în libertate a unui bărbat de 58 de ani și a unei femei de 56 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au găsit substanțe interzise la o pensiune din comuna Boșorod.
Cei doi suspecți, membri ai aceleiași familii, sunt investigați în cadrul unui dosar pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Deși procurorii au solicitat arestarea preventivă la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, instanța a respins cererea și a hotărât eliberarea lor.
Droguri găsite în timpul perchezițiilor
Intervenția autorităților a avut loc pe 16 octombrie 2026, la sediul unei fundații care organiza evenimente cu tematică spirituală. Polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au identificat în spațiile perchezitionate aproximativ 710 mililitri de lichid conținând DMT, o substanță clasată ca drog de mare risc.
În aceeași acțiune, anchetatorii au ridicat peste 140 de grame de frunze de coca și o cantitate de canabis. De asemenea, au fost sechestrate sume în valoare de 44.975 de euro și 18.750 de lei.
Contextul evenimentelor organizate
Potrivit anchetatorilor, activitățile erau promovate prin intermediul fundației, prezentată ca o comunitate dedicată autocunoașterii și vindecării interioare. Programul includea meditații, ateliere și ritualuri cu referire la șamanism și alchimie.
În perioada 15-18 octombrie 2026, cei doi organizatori au pregătit un astfel de eveniment în comuna Boșorod. Tariful standard de participare era de 3.565 de lei. La momentul percheziției, participanții se aflau așezați pe scaune, în cerc, iar în încăpere erau amplasate saltele acoperite cu cearșafuri albe și un flipchart.