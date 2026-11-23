Publicat 23 nov. 2026, 14:50 Sursă Realitatea.net

O tânără de 24 de ani din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, a ajuns la spital după ce ar fi fost atacată cu un briceag de propriul frate, în vârstă de 19 ani. Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață, în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi. Potrivit polițiștilor, tânărul și-ar fi amenințat sora cu acte de violență, după care ar fi rănit-o în zona umărului. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar oamenii legii au deschis un dosar penal.

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