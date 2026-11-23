O tânără de 24 de ani din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, a ajuns la spital după ce ar fi fost atacată cu un briceag de propriul frate, în vârstă de 19 ani. Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață, în urma unui conflict spontan izbucnit între cei doi. Potrivit polițiștilor, tânărul și-ar fi amenințat sora cu acte de violență, după care ar fi rănit-o în zona umărului. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar oamenii legii au deschis un dosar penal.
Ceartă între doi frați din Hunedoara, încheiată cu un atac cu briceagul
Incidentul violent a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 05:15, în municipiul Vulcan, județul Hunedoara. O tânără de 24 de ani ar fi fost amenințată și rănită cu un obiect tăietor-înțepător de fratele său, în vârstă de 19 ani. Totul s-ar fi petrecut în urma unei certuri izbucnite spontan între cei doi.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, conflictul ar fi degenerat, iar tânărul și-ar fi amenințat sora cu acte de violență. Ulterior, acesta ar fi folosit un briceag, provocându-i o rană la nivelul umărului. Incidentul a fost sesizat polițiștilor, care au trimis imediat un echipaj la fața locului.
Tânăra de 24 de ani, transportată la spital după atac
Polițiștii ajunși la locul incidentului au identificat victima și au discutat cu aceasta pentru a stabili împrejurările în care a fost rănită. Tânăra le-a relatat că fusese implicată într-un conflict cu fratele său mai mic și că acesta ar fi amenințat-o înainte de a o ataca. În urma incidentului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Acolo, aceasta a fost evaluată de personalul medical și a primit îngrijirile necesare. Informațiile comunicate de autorități nu precizează gravitatea leziunilor suferite.
Dosar penal pentru violență în familie și amenințare
În urma sesizării, polițiștii din Hunedoara au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Pe baza informațiilor obținute, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru violență în familie și amenințare. Cercetările vizează conflictul dintre cei doi frați și modul în care tânăra a fost rănită. Autoritățile continuă verificările în acest caz, după ce femeia de 24 de ani a reclamat că a fost amenințată și atacată de propriul frate. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, în municipiul Vulcan. Dosarul penal a fost deschis pentru cele două infracțiuni comunicate de IPJ Hunedoara.