SONDAJ: ROMÂNII CRED CĂ ȚARA NU AR REZISTA 48 DE ORE LA UN ATAC ȘI RESPING STAGIUL MILITAR OBLIGATORIU

Jumătate dintre români nu cred că Armata Română poate face față unui atac de 48 de ore și doar 35% dintre respondenți cred că ar rezista.
Românii sunt conștienți că țară noastră nu ar rezistă unui posibil atac, că ar trebui crescute cheltuielile cu armata. Mai exact, aproape 58% dintre români sunt de acord cu solicitarea NATO că statele membre, inclusiv România, să crească bugetele pentru Apărare.
Trebuie să ne uităm puțin și la ce a spus șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, recent, și anume că ar vrea un sistem că în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean să știe să tragă cu armă, indiferent dacă e bărbat sau femeie, indiferent de vârstă.
O posibil reintroducere a stagiului militar îi împarte pe români în două: 43% o consideră o idee bună, însă 48% se opun.
În contextul incidentelor cu drone din România, dar uitându-ne și la ce s-a întâmplat recent în țări precum Polonia sau Estonia, care și-au închis spațial aerian, românii sunt îngrijorați. Astfel, 44% dintre respondenți cred că acestea ar trebui „cu siguranță” doborâte, 41% își doresc o analiză ''în funcție de situație'', 8% spun ''mai degrabă nu'', 2% ''cu siguranță nu'' și 5% nu știu/nu răspund.
58% dintre români văd Rusia ca pe un pericol însă nu iminent, în timp ce doar 4% sunt de părere că pericolul e foarte mare.
În cazul unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, 28% dintre români cred că România ar trebui o apere, în timp ce 55% se opun categoric.
ARE ARMATA ROMÂNĂ CAPACITATEA DE A REZISTA 48 DE ORE ÎN CAZUL UNUI ATAC?
NU - 49%
DA - 35%
NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 16%
Sursa: AVANGARDE
CE SPUN ROMÂNII DESPRE SOLICITAREA NATO DE A CREȘTE CHELTUIELILE PENTRU ÎNARMARE
DA - 58%
NU - 30%
NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 12%
Sursa: AVANGARDE
AR FI O IDEE BUNĂ REINTRODUCEREA STAGIULUI MILITAR OBLIGATORIU?
NU, NU AR FI O IDEE BUNĂ - 48%
DA, AR FI O IDEE BUNĂ - 43%
NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 9%
Sursa: AVANGARDE
AR TREBUI DOBORÂTE DRONELE CARE INTRĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN AL ROMÂNIEI?
CU SIGURANȚĂ DA - 44%
ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIE - 41%
MAI DEGRABĂ NU - 8%
CU SIGURANȚĂ NU - 2%
NU ȘTIU/NU RĂSPUND- 5%
DACĂ RUSIA ATACĂ REP. MOLDOVA, ROMÂNIA AR TREBUI SĂ O APERE?
NU - 55%
DA - 28%
NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 17%
Sursa: AVANGARDE
METODOLOGIE
Datele tehnice ale sondajului
Sondaj AVANGARDE
Marja de eroare - eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%
Ponderarea datelor - s-au realizat ponderări pe criterii precum: gen și nivel de educație
Eșantion - multi-stratificat, probabilistic
Suma procentelor - în anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor
Universul cercetării - populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României
Perioada culegerii- 06.10.2025 – 10.10.2025
Volumul eșantionului - 920 de subiecți
Metoda culegerii - CATI (Telefonic)