Românii au luat cu asalt cazările în august. Turismul din România a revenit puternic după un început slab de an
Românii au luat cu asalt cazările în august
Turismul din România revine puternic în sezonul de vară. Românii au crescut cererea pentru cazare, după un început de an cu scăderi importante.
Turismul din România a prins viteză în sezonul de vară, după un început de an marcat de scăderi. Românii au profitat din plin de luna august pentru vacanțe și escapade, iar cererea pentru unitățile de cazare a crescut semnificativ.
Datele privind activitatea turistică arată o revenire a sectorului în perioada de vârf a sezonului estival, după ce primele luni din 2026 au adus rezultate sub cele înregistrate în anul precedent.
Turismul românesc a început anul cu stângul
Primele șase luni din 2026 au fost dificile pentru industria turistică. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în perioada ianuarie-iunie, în structurile de primire turistică din România au fost înregistrate 5,56 milioane de sosiri, cu 4,1% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.
Și numărul înnoptărilor a fost în scădere. În prima jumătate a anului au fost raportate aproximativ 10,8 milioane de înnoptări, cu 6,7% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.
Situația a început însă să se schimbe odată cu intrarea în sezonul estival.
Iulie a dat semnalul revenirii
Luna iulie a adus o schimbare importantă în evoluția turismului din România. Numărul sosirilor în structurile de cazare a ajuns la aproximativ 1,93 milioane de persoane, în creștere cu 6,2% față de iulie 2025.
În aceeași lună au fost înregistrate 4,74 milioane de înnoptări, cu 6,1% mai multe decât în urmă cu un an. Turiștii români au reprezentat 83,7% din totalul sosirilor, ceea ce confirmă rolul major al turismului intern în sezonul estival.
Creșterea din iulie a pregătit terenul pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului în industria ospitalității.
Românii au ales masiv vacanțele în august
August este în mod tradițional una dintre cele mai importante luni pentru turismul românesc, iar cererea pentru cazare crește puternic în perioada concediilor de vară.
Hotelurile, pensiunile, apartamentele și camerele de închiriat din principalele destinații turistice au beneficiat de fluxul ridicat de turiști, în special pe litoral, la munte și în marile orașe.
Interesul ridicat pentru vacanțele interne vine într-un context în care turiștii români au rămas principalul motor al turismului din România. În iulie, aceștia au generat peste patru cincimi din totalul sosirilor în unitățile de cazare.
Litoralul și muntele, printre principalele destinații
În primele șapte luni ale anului, cele mai multe sosiri au fost înregistrate în București, Constanța și Brașov, potrivit statisticilor oficiale.
Constanța a dominat în ceea ce privește numărul de înnoptări, cu peste 3,1 milioane în perioada ianuarie-iulie. Capitala a urmat cu aproximativ 2,25 milioane de înnoptări, iar județul Brașov a înregistrat circa 1,38 milioane.
Aceste date arată cât de importantă rămâne combinația dintre turismul de litoral, vacanțele la munte și turismul urban pentru piața românească.
Turismul intern ține în continuare piața în picioare
Deși numărul turiștilor străini este important pentru industria ospitalității, românii rămân principalii clienți ai unităților de cazare din România.
În luna iulie, turiștii români au reprezentat 83,7% dintre persoanele cazate, în timp ce turiștii străini au avut o pondere de 16,3%. În cazul înnoptărilor, diferența a fost și mai mare: 86,5% au aparținut turiștilor români.
Pentru operatorii din turism, revenirea din lunile de vară este cu atât mai importantă cu cât începutul anului a fost unul dificil.
Cum arată bilanțul turismului după primele șapte luni
Chiar dacă lunile de vară au adus o revenire, rezultatele cumulate ale primelor șapte luni au rămas sub cele din 2025.
În perioada ianuarie-iulie 2026, România a înregistrat 7,49 milioane de sosiri turistice, cu 1,6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul total al înnoptărilor a ajuns la aproximativ 15,54 milioane, în scădere cu 3,1%.
Prin urmare, creșterile din lunile de vară au contribuit la reducerea decalajului acumulat în prima parte a anului, însă nu au fost suficiente, cel puțin până la finalul lunii iulie, pentru a readuce indicatorii peste nivelurile din 2025.
Turismul românesc, dependent de sezonul de vară
Evoluția din 2026 arată încă o dată cât de important este sezonul estival pentru industria turistică din România. După un început de an cu scăderi importante, lunile iulie și august au adus o creștere vizibilă a cererii pentru cazare.
Rămâne de văzut dacă această revenire va continua și în lunile următoare și dacă rezultatele bune din sezonul de vară vor reuși să compenseze scăderile înregistrate în prima parte a anului.
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