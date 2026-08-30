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Revoltă printre pensionari: oamenii cer majorarea pensiilor cu cel puțin 15% și amenință cu proteste

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat30 aug. 2026, 08:39
Actualizat30 aug. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS

Este revoltă uriașă în rândul pensionarilor! Seniorii cer ca de anul viitor pensiile să fie majorate cu cel puțin 15%. Georgeta Zărvescu, reprezentantul pensionarilor din Olt, susține că politicienii sunt prea ocupați să se certe între ei, în timp ce pensionarii de abia se mai descurcă. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Doi ani de zile nouă nu ni s-au mărit pensiile 30% și vin acum și ne spun că ne vor da 2,9%? Este inacceptabil, își bat joc de noi! Deci trebuie să fim uniți, să ne apărăm drepturile.

În luna septembrie, octombrie să ieșim masiv în stradă, pentru că altfel ne vor umili cu un procent de 7%. Nu, trebuie cel puțin în anul viitor, pentru că am pierdut enorm, să ne dea cel puțin 15%.

Politicienii se duc acum, se întâlnesc pe la Sinaia să stabilească ce vor face. Ei, eu le spun să stabilească ce vor face cu pensionarii, pentru că foarte mulți m-au m-au contactat pe Facebook și spun că o duc foarte greu. Vă cred!

În loc să se ducă la Uniunea Europeană să facă rost de fonduri, să dea acele tichete pentru alimente cum au fost până acum, politicienii se ceartă între ei și nu le pasă de noi!”, a declarat pentru Realitatea PLUS Georgeta Zărvescu, reprezentantul pensionarilor din Olt.

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