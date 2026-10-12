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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

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Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 12 oct. 2026, 12:09

Când devine necesară prezentarea la camera de gardă și cum ne dăm seama că o problemă de sănătate nu mai trebuie ignorată? Dr. Adrian Marinescu răspunde acestor întrebări într-o ediție specială a podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, în premieră la Realitatea Plus.

„Trebuie să fie un echilibru. Uneori, după 2-3 zile, în loc să-ți fie mai bine, e mai rău”, explică medicul, atrăgând atenția asupra importanței recunoașterii situațiilor în care agravarea simptomelor impune o evaluare medicală de urgență.

Când este suficient să urmărim evoluția simptomelor și când este momentul să cerem ajutor specializat? Răspunsurile și explicațiile complete pot fi urmărite în episodul integral al podcastului, vineri, 16 octombrie, de la ora 15:00, pe realitatea.net

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